Первая украинская команда вылетела из еврокубков. "Десна" уступила "Вольфсбургу"

Третий квалификационный раунд Лиги Европы для черниговской команды завершился поражением от "Вольфсбурга". "Десна" проиграла со счетом 2:0.

Голы за немецкий клуб забивали Гилявоги на 16-й минуте и Гинчек на 92-й минуте встречи.

Кроме того, украинскому клубу пришлось около 30 минут играть в меньшинстве – на 60-й минуте матча был удален Йоонас Тамм.

Таким образом дебютный сезон "Десны" в еврокубках закончился для команды на стадии квалификации в групповой турнир.

Как сообщали Українські новини, до этого украинские команды демонстрировали 100% результат в еврокубках в этом сезоне.

Также в ФИФА заявили, что из-за пандемии коронавируса мировой футбол потеряет 14 млрд долларов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости