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24 сентября 2020, четверг, 23:40 58
Спорт 2020-09-24T23:45:02+03:00
Українські Новини
Первая украинская команда вылетела из еврокубков. "Десна" уступила "Вольфсбургу"

Первая украинская команда вылетела из еврокубков. "Десна" уступила "Вольфсбургу"

Александр Савич
Футбол, Чернигов, Лига Европы, Десна, Вольфсбург, Лига Европы УЕФА
"Десна" уступила "Вольфсбургу". Фото: football.ua

Вслед за вчерашней победой киевского "Динамо" над бельгийским "Гентом", сегодня, 24 сентября, первая украинская команда в этом еврокубковом сезоне вылетела из розыгрыша Лиги Европы. Черниговская "Десна" уступила "Вольфсбургу". Об этом сообщает УЕФА.

Третий квалификационный раунд Лиги Европы для черниговской команды завершился поражением от "Вольфсбурга". "Десна" проиграла со счетом 2:0.

Голы за немецкий клуб забивали Гилявоги на 16-й минуте и Гинчек на 92-й минуте встречи.

Кроме того, украинскому клубу пришлось около 30 минут играть в меньшинстве – на 60-й минуте матча был удален Йоонас Тамм.

Таким образом дебютный сезон "Десны" в еврокубках закончился для команды на стадии квалификации в групповой турнир.

Как сообщали Українські новини, до этого украинские команды демонстрировали 100% результат в еврокубках в этом сезоне.

Также в ФИФА заявили, что из-за пандемии коронавируса мировой футбол потеряет 14 млрд долларов.

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