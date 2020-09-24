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  • Кипятили в воде и сушили. Во Вьетнаме задержали людей, торговавшими использованными презервативами
24 сентября 2020, четверг, 23:22 78
Жизнь 2020-09-25T00:00:02+03:00
Українські Новини
Кипятили в воде и сушили. Во Вьетнаме задержали людей, торговавшими использованными презервативами

Кипятили в воде и сушили. Во Вьетнаме задержали людей, торговавшими использованными презервативами

Константин Долгий
Вьетнам, Азия, Курьезы, Презервативы
Презервативы. Фото: depositphotos.com
Презервативы. Фото: depositphotos.com

В то время как в США мужчину обвинили в терроризме после того, как он облизал товары в супермаркете во время пандемии коронавируса, во Вьетнаме полиция прекратила работу "предприятия", которое занималось перепродажей использованных презервативов.

Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 24 сентября, пишет BBC News.

По имеющейся информации, накануне в провинции Бин Донг на юге страны полицейскими была задержана группа людей, которая скупала использованные контрацептивы для дальнейшего "восстановления" и последующей продажи.

"Предприятие" было оборудовано на арендуемых злоумышленниках складах. Там они стирали презервативы в кипятке, сушили их и приводили их к нормальному виду с помощью фаллоса. После этого их клали в упаковки и продавали.

Сообщается, что в ходе обысков полицейские изъяли несколько более десятки огромных сумок, в которых задержанные хранили около 320 тыс. штук или примерно 360 килограммов использованных презервативов.

Как рассказала женщина, которая занималась стиркой презервативов, за каждый "обновленный" килограмм контрацептивов ей платили 17 центов.

Отмечается, что остается неизвестным даже приблизительное количество презервативов, которое удалось продать задержанным.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае мужчина заплатил почти 20 тыс. евро штрафа после того, как "на счастье" бросил монету в двигатель самолета.

Также сообщалось, что в Украине мужчина попытался ограбить исправительную колонию, однако в результате неудачи оказался в одной из камер исправительного учреждения.

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