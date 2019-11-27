Ирония судьбы: вор-неудачник хотел ограбить тюрьму, но получил срок в ней

В Вознесенской местной исправительной колонии произошел курьезный случай. Вор попытался ограбить колонию, но был пойман на горячем. В итоге, он получил три года заключения. Несмотря на то, что в Украине планируют закрывать тюрьмы, место для этого преступника все же нашлось.

Ранее мужчина уже был судим за кражи, сообщает местное издание. Последняя его судимость была в 2018 году, однако, заключенного освободили посредством изменения наказания на испытательный срок. Об этом также свидетельствует приговор, вынесенный Вознесенским горрайонным судом.

Все еще пребывая под действием условного срока, мужчина снова совершил кражу. 20 июля 2019 года он проник на охраняемую территорию исправительной колонии г. Вознесенск, затем в помещение электрической подстанции, откуда вынес два радиатора, снятых с дизельных генераторов. Украденное имущество он продал, выручив сумму порядка 16 тысяч гривен.

В суде мужчина не стал отрицать свою вину и подтвердил сам факт преступления, а также сопутствующие обстоятельства. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 185 УК Украины ("Кража, совершенная повторно, с проникновением в помещение ") и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, ввиду того, что ранее виновному уже был вынесен приговор в виде четырех лет лишения свободы, итоговый приговор присудил ему именно этот срок.

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