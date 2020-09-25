Из-за тумана видимость на дорогах снизится до 20 метров: где в пятницу пройдут дожди

В то время, как в Украину идут дожди со штормовыми порывами ветра, в пятницу, 25 сентября практически на всей территории Украины будет солнечно и сухо. Только в Закараптской и Ивано-Франковской областях возможны кратковременные дожди. В южных областях ночью и утром ожидается туман, видимость составит около 300 м, а в отдельных районах снизится до 20 м, пишет Метеопрог.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.

В центральных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С.

На западе страны

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.

В северных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С.

На востоке страны

Переменная облачность, без осадков Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +24...+27 °С.

В южных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С.

Солнце взойдет в 6:49, а зайдет в 18:49. Долгота дня составит 12 ч 0 мин.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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