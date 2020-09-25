Из-за тумана видимость на дорогах снизится до 20 метров: где в пятницу пройдут дожди

В то время, как в Украину идут дожди со штормовыми порывами ветра, в пятницу, 25 сентября практически на всей территории Украины будет солнечно и сухо. Только в Закараптской и Ивано-Франковской областях возможны кратковременные дожди. В южных областях ночью и утром ожидается туман, видимость составит около 300 м, а в отдельных районах снизится до 20 м, пишет Метеопрог. Ветер юго-восточный, 5-12 м\/с. В центральных областях Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С. На западе страны Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С. В северных областях Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С. На востоке страны Переменная облачность, без осадков Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +24...+27 °С. В южных областях Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С. В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С. Солнце взойдет в 6:49, а зайдет в 18:49. Долгота дня составит 12 ч 0 мин. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог. Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.