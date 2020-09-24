Идут дожди со штормовыми порывами ветра: синоптик предупредила о резкой смене погоды

"Бабье лето", которое пришло в Украину на этой неделе после похолодания до заморозков, продолжается.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Дождевая и свежая Западная Европа пока гордится своими дождями сама и ни с кем не делится", - сообищал она.

В Украине в четверг, 24 сентября, снова будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера - то есть, повышенное атмосферное давление и сухо.

"Однако до наших западных областей все же немного забросит в четверг локальных дождей - карта", - предупредила она.

Ветер в Украине будет юго-восточного направления. Температура воздуха ночью +7 + 12 градусов, на юге + 12 + 16 градусов, завтра днем ​​ожидается + 22 + 27 градусов.

В Киеве сухо, солнечно и тепло, до +25, +26 градусов. Ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье.

"Уважаемые яхтсмены и строители, и все заинтересованные! В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер!", - предостерегает Диденко.

На следующей неделе воздуха в Украине будет прохладнее.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости