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24 сентября 2020, четверг, 21:48 63
Жизнь 2020-09-24T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине начинается Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

В Украине начинается Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

Валерия Драгомирова
Короткометражки, Манхэттенский фестиваль, Короткометражные фильмы

24 сентября в украинских кинотеатрах начинается Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 – единственный в мире глобальный интерактивный кинофестиваль. Украинцы уже в четырнадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в выборе фильма-победителя – в этом году голосование состоится онлайн, на сайте Arthouse Traffic.

Девять лучших работ выбраны среди 971 заявок из 54 стран мира. По традиции, в число финалистов вошли фильмы, которые уже зарекомендовали себя на престижных международных кинофестивалях.

Иранская лента "Экзамен" о девушке-наркокурьерке была отмечена премией за лучшую женскую роль на кинофестивале "Сандэнс", а также соревновалась за звание лучшего короткометражного фильма на международном кинофестивале в Торонто и киевской "Молодости".

Фильм "Подарок" палестинской режиссерки Фары Набулси о Западном берегу реки Иордан получил Гран-при международного конкурса в Клермон-Ферране и призы фестивалей в Бруклине, Кливленде и Палм-Спрингс.

Израильская драма о похищенном велосипеде, лента "Белый глаз", стала триумфатором одного из крупнейших североамериканских фестивалей South by Southwest и собрала награды на родине – на международном кинофестивале в Хайфе.

Анимацию в программе фестиваля представляет французская лента "Маэстро" аниматоров Флориана Бабикяна и Виктора Циаре о белке-дирижере.

Кроме того, в программу вошли фильмы "Прости меня, пес" (Россия), "Безопасное пространство" (Австралия), "Два мальчика" (США) и "Стикер" (Северная Македония).

Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию "Оскар". Серебряный призер прошлогоднего фестиваля, "Футбольный клуб Нефты", получил в 2019 году номинацию на премию Американской киноакадемии.

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит 24-й раз и объединяет ценителей короткого метра в более 400 городах на 6 континентах. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года может любой – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 1 ноября 2020 на сайте www.manhattanshort.com

В Украине организатором Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов выступает компания "Артхаус Трафик" при традиционной поддержке торговой марки Stella Artois. Фестиваль проходит в кинотеатрах страны с 24 сентября по 11 октября. Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.




Как сообщали Українські Новини, определился фильм, который будет представлять Украину на "Оскаре"

Ранее украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале. 

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