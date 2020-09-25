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  • Показания счетчиков воды и отопления можно передать новым способом, если онлайн они не фиксируются. Как это сделать
25 сентября 2020, пятница, 06:10 52 Инфографика
Общество 2020-09-25T06:45:01+03:00
Українські Новини
Показания счетчиков воды и отопления можно передать новым способом, если онлайн они не фиксируются. Как это сд

Показания счетчиков воды и отопления можно передать новым способом, если онлайн они не фиксируются. Как это сделать

Александр Савич
Отопление, Киевтеплоэнерго, Показания счетчиков, Водяные счетчики
Появился новый способ передать показания счетчиков воды и отопления. Фото: facebook.com/kyivenerg
Появился новый способ передать показания счетчиков воды и отопления. Фото: facebook.com/kyivenerg

Вслед за информацией о том, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно, стало известно, как передать показания счетчиков воды и отопления, если онлайн показания не фиксируются. Об этом рассказали в "Киевтеплоэнерго".

В коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса" начала работу бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления: 0800404407.

Чтобы передать показания, клиенту достаточно позвонить по номеру 0800404407, дождаться соединения с оператором и назвать адрес, лицевой счет и фамилию владельца счета. После идентификации, нужно назвать текущие и предыдущие показания счетчиков.

Передать показания можно с 5-го числа до конца месяца включительно.

Бесплатная телефонная линия работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

Передавать показания счетчиков воды и отопления можно и другими способами:

  • через личный кабинет на сайте ЦКС;
  • по телефону call-центра ЦКС – (044) 247-40-40;
  • по стационарным номерам (https://cks.com.ua/to_consumers/our-services) – для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим.

В "Центре коммунального сервиса" обращают внимание на то, что новый удобный и доступный сервис создан для клиентов, которые пользуются исключительно мобильными телефонами.

Новая линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления с мобильного телефона. Фото: kte.kmda.gov.uaНовая линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления с мобильного телефона. Фото: kte.kmda.gov.ua

Как сообщали Українські новини, в Минсоцполитики подробно рассказали, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа.

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