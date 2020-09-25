Показания счетчиков воды и отопления можно передать новым способом, если онлайн они не фиксируются. Как это сделать

Показания счетчиков воды и отопления можно передать новым способом, если онлайн они не фиксируются. Как это сд

В коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса" начала работу бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления: 0800404407.

Чтобы передать показания, клиенту достаточно позвонить по номеру 0800404407, дождаться соединения с оператором и назвать адрес, лицевой счет и фамилию владельца счета. После идентификации, нужно назвать текущие и предыдущие показания счетчиков.

Передать показания можно с 5-го числа до конца месяца включительно.

Бесплатная телефонная линия работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

Передавать показания счетчиков воды и отопления можно и другими способами:

через личный кабинет на сайте ЦКС;

по телефону call-центра ЦКС – (044) 247-40-40;

по стационарным номерам ( https://cks.com.ua/to_consumers/our-services ) – для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим.

В "Центре коммунального сервиса" обращают внимание на то, что новый удобный и доступный сервис создан для клиентов, которые пользуются исключительно мобильными телефонами.

Новая линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления с мобильного телефона. Фото: kte.kmda.gov.ua

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