Показания счетчиков воды и отопления можно передать новым способом, если онлайн они не фиксируются. Как это сделать

Вслед за информацией о том, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно, стало известно, как передать показания счетчиков воды и отопления, если онлайн показания не фиксируются. Об этом рассказали в "Киевтеплоэнерго". В коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса" начала работу бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления: 0800404407. Чтобы передать показания, клиенту достаточно позвонить по номеру 0800404407, дождаться соединения с оператором и назвать адрес, лицевой счет и фамилию владельца счета. После идентификации, нужно назвать текущие и предыдущие показания счетчиков. Передать показания можно с 5-го числа до конца месяца включительно. Бесплатная телефонная линия работает в будние дни с 09:00 до 18:00. Передавать показания счетчиков воды и отопления можно и другими способами: через личный кабинет на сайте ЦКС; по телефону call-центра ЦКС – (044) 247-40-40; по стационарным номерам (https:\/\/cks.com.ua\/to_consumers\/our-services) – для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим. В "Центре коммунального сервиса" обращают внимание на то, что новый удобный и доступный сервис создан для клиентов, которые пользуются исключительно мобильными телефонами. Новая линия для передачи показаний счетчиков воды и отопления с мобильного телефона. Фото: kte.kmda.gov.ua Как сообщали Українські новини, в Минсоцполитики подробно рассказали, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа. Также зимой украинцев ждет двойная переплата за тепло.