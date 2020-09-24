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24 сентября 2020, четверг, 19:12 520
Общество 2020-09-24T20:00:02+03:00
Українські Новини
Украинцев эвакуируют из Китая спецрейсом 26 сентября

Украинцев эвакуируют из Китая спецрейсом 26 сентября

Валерия Драгомирова
Китай, МАУ, Спецрейс в Китай
МАУ
МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" намерена осуществить специальный рейс из Тяньцзиня (Китай) в Киев 26 сентября.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в китайский город Тяньцзинь будет выполнен 26 сентября", - сказано в нем.

Напоминается, что ранее дата эвакуации украинцев была назначена на 17 сентября, однако рейс пришлось перенести из-за загруженности его менее чем на 30%.

Согласно сообщению, пассажирам, которые отказались от перелета после переноса рейса, был предложен возврат денежных средств за авиабилеты.

Кроме того, указывается, что благодаря согласованной работе посольств Украины, Индии и Китая удалось добиться возможности осуществления данного рейса с промежуточной посадкой в ​​Дели, откуда в Украину на учебу хотят вернуться более 200 студентов.

Въезд студентам в Украину разрешен в условиях запрета со стороны правительства относительно пересечения границы иностранцами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ заявила, что перенесла спецрейс из Тянцзиня (Китай) в Киев с 17 сентября на 15 октября из-за отказа 40% пассажиров оплатить билет.

Один из пассажиров данного рейса заявила, что стоимость билета составила 1,3 тыс. долларов, которую она заплатила, однако за 2 дня до вылета МАУ сообщила о переносе рейса почти на месяц.

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