Декоммунизация: Кабмин переименовал Краснооскольское водохранилище в Оскольское

Кабинет Министров в рамках декоммунизации переименовал Краснооскольское водохранилище в Харьковской области в Оскольское.

Об этом говорится в распоряжении №1151 от 23 сентября, передают Українські Новини.

Постановлением от 12 мая 2016 года Верховная Рада переименовала село Красный Оскол в Оскол, однако водохранилище до этого времени не было переименовано.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Украинского института национальной памяти, по состоянию на апрель 2019 года за 4 года в рамках декоммунизации переименовано 987 населенных пунктов.

Ранее в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Теперь станция называется "Турбоатом". Решение о переименовании станции было принято Харьковским городским советом



Также в Харькове станцию метро "Советская" переименовали в "Площадь Конституции".

В июле 2019 года Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".







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