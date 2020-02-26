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  • В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в честь Жукова
26 февраля 2020, среда, 13:52 84
Политика 2020-02-26T13:53:31+02:00
Українські Новини
В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в честь Жукова

В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в честь Жукова

Таня Войтюк
Жуков, Декомунизация, переименование улиц, Харьковский горсовет, Маршал Жуков
Проспект Петра Григоренко в Харькове. Скриншот: google
Проспект Петра Григоренко в Харькове. Скриншот: google

В ходе сегодняшней сессии Харьковский городской совет принял решение об очередном присвоении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова, сообщает местное издание StatusQuo.

Так, решение о присвоении проспекту имени маршала советской армии Георгия Жукова поддержали 52 местных депутата. Против решения высказались 8, никто не воздержался.

Как заявил в ходе обсуждения ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый, в городе прошли общественные слушания по данному вопросу, и 11193 человека, или 86% проголосовавших, поддержали идею переименования.

По словам городского головы Харькова Геннадия Кернеса, маршал Жуков якобы не подпадает под действие закона о декоммунизации. Он добавил, что депутатский корпус имеет право принимать такие решения.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе демонтировали последнего Жукова. Памятную доску вывезли на машине в неизвестном направлении.

Напомним, в июле этого года Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

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В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в честь Жукова
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