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25 сентября 2020, пятница, 05:50 77 Документ
Президент 2020-09-25T06:45:03+03:00
Українські Новини
Ермак в августе получил почти 19 тыс. гривен надбавок и премий. Всего его зарплата составила 42,3 тыс. гривен

Ермак в августе получил почти 19 тыс. гривен надбавок и премий. Всего его зарплата составила 42,3 тыс. гривен

Кира Молчанова
Зарплата, Андрей Ермак, Офис президента, Зарплата чиновников
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за август составила 42,3 тыс. гривен, а его заместителей - до 95,7 тыс. гривен.

 Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

 "Андрею Ермаку в августе 2020 года начислена заработная плата в сумме 42 288 гривен, в том числе должностной оклад 11 700 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 340 гривен, надбавка за интенсивность труда — 9 360 гривен, другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) — 18 889 гривен", — сказано в нем.

 Зарплата его первого заместителя Сергея Трофимова составила 38 945 гривен за август.

 Назначенному 5 августа заместителем руководителя Офиса Олегу Татарову зарплату за этот месяц не начисляли вообще.

 Все остальные заместители Ермака, кроме одного, заработали в августе меньше, чем он: Юлия Соколовская — 30 590 гривен, Юлия Ковалив — 33 738 гривен, Андрей Смирнов — 34 863 гривны, Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко — по 35 088 гривен, Роман Машовец — 41 688 гривен.

 В свою очередь, несмотря на законодательное ограничение зарплат должностных лиц органов власти 47,2 тыс. гривен на время карантина, замруководителя Офиса Игорю Жовкве за август было начислено 95 657 гривен.

 Такая сумма получилась за счет выплаты ему 57 тыс. гривен материальной помощи, на которую это ограничение не распространяется: 42 тыс. гривен - на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и 15 тыс. гривен — для решения социально-бытовых вопросов.

 Из августовских зарплат руководства Офиса Президента было вычтено от 6 тыс. до 18,7 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому выданные им суммы были меньше указанных.

 До установления карантинных ограничений зарплата руководства Офиса редко и незначительно превышала 47,2 тыс. гривен, однако в прошлом месяце одному из заместителей руководителя было начислено 81,5 тыс. гривен за счет выплаты матпомощи на оздоровление при предоставлении отпуска.

Как сообщали Українські Новини, Ермак задекларировал 256 тыс. гривен доходов за 2019 год.

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за июль составила 43,7 тыс. гривен.

А за июнь — 42,2 тыс. гривен.

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