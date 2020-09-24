В Киевской области — 138 новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 23 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 138 человек до 8 286.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 24 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 8 286 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 663 детей и у 934 медицинских работников. За сутки подтверждены 138 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей от 9 до 15 лет", - сказано в нем.

Из них 12 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 126 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 138 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 7 148 человек.

Выздоровели всего 5 105 человек, из них 429 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 52 человека, из них 6 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 165 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщения о летальных случаях не поступали.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 128 человек до 8 148, умерших - на 4 до 165.

Тем временем, 23 сентября количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 3 372 до 188 106, количество умерших от заболевания - на 52 человека до 3 757 по сравнению с предыдущими сутками.

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