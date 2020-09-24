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24 вересня 2020, четвер, 11:15 11
Суспільство 2020-09-24T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Київській області - 138 нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше

У Київській області - 138 нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше

Кира Молчанова
Київська область, Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

У четвер, 23 вересня, кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Київській області у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 138 осіб до 8 286.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 8 286 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 663 дітей та у 934 медичних працівників. За добу підтверджені 138 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 7 дітей від 9 до 15 років", - сказано в ньому.

З них 12 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 126 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 138 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 7 148 осіб.

Одужали всього 5 105 осіб, з них 429 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

За звітну добу виписано 52 особи, з них 6 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померли 165 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу повідомлення про летальні випадки не надходили.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 вересня в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 128 осіб до 8 148, померлих - на 4 людини до 165.

Тим часом сьогодні, 24 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 372 до 188 106, кількість померлих від захворювання - на 52 людини до 3 757.

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