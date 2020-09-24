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24 сентября 2020, четверг, 10:08 571
Силовые структуры 2020-09-24T10:09:38+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать угрозы в адрес адвоката по делу символики дивизии СС "Галичина" Браславской

Полиция начала расследовать угрозы в адрес адвоката по делу символики дивизии СС "Галичина" Браславской

Надежда Комендантова
Угрозы, Нацполиция, Дивизия СС
Адвокат. Фото: Международный культурный портал Эксперимент
Адвокат. Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз в адрес адвоката по делу символики дивизии СС "Галичина" Людмилы Браславской.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Открыли уголовное производство по моему заявлению", - сказала она.

По ее словам, дело открыто по статье 398 Уголовного кодекса.

Ранее адвокат заявила, что ей на телефон прислали фото граффити с изображением дивизии СС "Галичина" и текст с напоминанием о том, что все враги и предатели Украины будут наказаны.

Адвокат считает, что это угроза адресуется в том числе ей как юристу за то, что она представляет в суде интересы Натальи Мясниковой, которая подала иск о признании символики СС "Галичина" нацистской и запрете ее на территории Украины.

Также адвокат сообщила, что Шестой апелляционный административный суд в среду в 14:00 рассмотрит апелляционную жалобу Украинского института Национальной памяти на решение Окружного административного суда Киева, который признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.

По данным СМИ, Мясникова просила суд признать незаконным ответ тогдашнего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос издания "Страна.юа" в 2017 году.

В нем он отметил, что символика 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенного в Украине.

В своем иске Мясникова отмечала, что дивизия СС "Галичина" была частью войск "Ваффен-СС", которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.

Она считает, что прежний глава Института нацпамяти исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Иск она подала еще в 2017 году.

Как сообщали Українськi Новини, Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

В мае Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

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