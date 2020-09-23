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23 сентября 2020, среда, 23:50 68
Экономика 2020-09-24T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Минрегионе говорят, что больше 90% котельных готовы к отопительному сезону

В Минрегионе говорят, что больше 90% котельных готовы к отопительному сезону

Кира Молчанова
Отопительный сезон, Уголь, Теплосеть, Котельная
Трубы. Фото: Pixabay
Трубы. Фото: Pixabay

Готовность котельных к отопительному сезону 2020-2021 годов составляет 93,2%.

Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 15 сентября подготовлено к работе 18 645 котельных (или 93,2% от запланированных мероприятий)", - сказано в нем.

Также проведена реконструкция или капремонт 224 котельных (92,6% от плана), заменены 353 котла (87,8% от плана), отремонтированы 263 котла (88,3% от плана).

Кроме того, подготовлено к работе 18,1 тыс. км теплосетей (в двухтрубном исчислении, 93,4% от плана), заменено 238,65 км теплосетей (91,4% от плана), подготовлено 4 456 тепловых пунктов (88,54% от плана).

Запасы угля составили 236,37 тыс. тонн (85,7% от запланированных).

Как сообщали Українськi Новини, в "Киевтеплоэнерго" объяснили, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно.

В отопительном сезоне 2020/2021 годов снижение тарифов на отопление  возможно, если цена природного газа сохранится на уровне средней цены отопительного сезона 2019/2020 года и составит 4 048,5 гривен за 1 тысячу кубических метров.

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