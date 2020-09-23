На Донбассе ранены двое военных из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в среду, 23 сентября, 2 украинских военнослужащих были ранены из-заподрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов - типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение. Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было", - говорится в нем.

Указано, что в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава ООС получили осколочные ранения.

Военнослужащим предоставлена ​​медицинская помощь, они оперативно доставлены в лечебное учреждение.

Состояние их здоровья средней степени тяжести.

"...Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 8 домов, на 7 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 найденных взрывоопасных предмета", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 21 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

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