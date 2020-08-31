подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 16:06 322
Общество 2020-08-31T16:07:02+03:00
Українські Новини
Для 7 классов в Украине пересмотрели учебники: пособия по каким предметам были переизданы

Для 7 классов в Украине пересмотрели учебники: пособия по каким предметам были переизданы

Ольга Фандорина
Учебник, Издание учебников, Школьные учебники, Переиздание
Школьные учебники. Фото: telegraf.in.ua
Школьные учебники. Фото: telegraf.in.ua

1,3 млн учебников для 7 класса были переизданы в 2020 году.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

"Для 7 класса из 28 названий переизданы учебники 2016 года общим тиражом 1 368 563 экземпляров. Среди них, в частности: украинский язык, украинская литература, алгебра, геометрия, физика, химия, основы здоровья, искусство, зарубежная литература и иностранные языки", - говорится в нем.

Также отмечается, что для учеников 7 класса обновили учебники по предметам "История Украины", "Всемирная история", "Информатика", "Гагаузский язык" общим тиражом 1 486 852 экземпляров и на языках национальных меньшинств - 19 374 экземпляров.

Подчеркивается, что некоторые учебники были обновлены из-за повреждений, изношенности и других проблем, в то время как переизданные учебники были полностью пересмотрены.

Как сообщали Українські Новини, тем временем в школьном учебнике географии для 8 класса содержатся выводы авторов на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне", согласно которым пращуры современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины. 

Украинское издательство на обложку сочинений Ольги Кобылянской поместило Марка Вовчка.

Больше новостей о: Учебник Издание учебников Школьные учебники Переиздание

В Киеве за сутки в 2,5 раза увеличилась заболеваемость коронавирусом
Печерский суд Киева начнет рассмотрение обвинения Пояркова в угрозах Зеленскому в декабре
Новости
Для 7 классов в Украине пересмотрели учебники: пособия по каким предметам были переизданы 16:06
Мининфраструктуры хочет избавиться от старых маршруток 16:00
На западе Украины объявили штормовое предупреждение 15:40
НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+" 15:27
Сивохо открыл в Киеве донецкую выставку 15:12
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
Протесты в Минске. Фото: news.tut.by
Протестующие в Минске принесли Лукашенко стилизованный гроб, таракана и тапки. Как проходят митинги в Беларуси 17:55
больше новостей
В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok