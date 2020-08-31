Для 7 классов в Украине пересмотрели учебники: пособия по каким предметам были переизданы

1,3 млн учебников для 7 класса были переизданы в 2020 году.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

"Для 7 класса из 28 названий переизданы учебники 2016 года общим тиражом 1 368 563 экземпляров. Среди них, в частности: украинский язык, украинская литература, алгебра, геометрия, физика, химия, основы здоровья, искусство, зарубежная литература и иностранные языки", - говорится в нем.

Также отмечается, что для учеников 7 класса обновили учебники по предметам "История Украины", "Всемирная история", "Информатика", "Гагаузский язык" общим тиражом 1 486 852 экземпляров и на языках национальных меньшинств - 19 374 экземпляров.

Подчеркивается, что некоторые учебники были обновлены из-за повреждений, изношенности и других проблем, в то время как переизданные учебники были полностью пересмотрены.

Как сообщали Українські Новини, тем временем в школьном учебнике географии для 8 класса содержатся выводы авторов на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне", согласно которым пращуры современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины.

Украинское издательство на обложку сочинений Ольги Кобылянской поместило Марка Вовчка.

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