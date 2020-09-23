Разумков считает, что сейчас провести выборы на неподконтрольном Донбассе невозможно

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает невозможным на данный момент проведение честных выборов на оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой", передают Українськi Новини.

"Мы не можем провести выборы сейчас, поскольку это совокупность многих аспектов: и свободный доступ, и свобода слова, и возможность избирать и быть избранным, и возможность агитировать. Выборы - всегда демократический процесс, а не назначение тех или иных людей на выборные должности", - сказал Разумков.

Он отметил, что Верховная Рада должна объявить выборы не позднее чем за 90 дней до их проведения, а потому внесение изменений в постановление сейчас может поставить под сомнение легитимность проведения местных выборов.

Руководитель парламента отметил, что отсутствие возможности для проведения выборов в ОРДЛО не влияет на "минский процесс".

"Как только Верховная Рада будет иметь законные основания, она обязательно проголосует соответствующее постановление, и выборы состоятся. Если говорить о пунктах "минских договоренностей", то, к сожалению, пока не выполнены первые восемь пунктов, предшествующих девятому, который и касается проведения выборов. Поэтому говорить, что Верховная Рада как-то негативно влияет на этот процесс, - некорректно", - сказал Разумков.

Кроме того, председатель Рады отметил, что такую ​​позицию поддерживают и в Офисе Президента.

"Я очень рад, что и Офис, и его руководитель поддерживают Верховную Раду в том, что сейчас невозможно провести честные выборы на временно оккупированных территориях. Это демонстрирует единство вокруг важных вопросов национальной безопасности и демократических выборов", - добавил Разумков.

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы 25 октября пройдут по слегка измененным правилам из-за пандемии коронавируса.

Однако в 18 территориальных громанах на Донбассе они проводиться не будут из соображений безопасности.

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