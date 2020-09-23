На границе Украины появятся 4 подразделения Госпродпотребслужбы

Кабинет Министров создал 4 межрегиональных подразделения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

"Кабинет Министров Украины принял решение о создании на государственной границе четырех межрегиональных подразделений Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно документу, это будут: Западное, Восточное, Южное и Северное межрегиональные главные управления. Деятельность каждого такого подразделения будет охватывать сразу несколько пунктов пропуска на границе", - говорится в сообщении.

Такое решение позволяет создать условия для надлежащего осуществления ветеринарными инспекторами госконтроля по безопасности пищевых продуктов животного происхождения и здоровья животных, которые пересекают государственную границу.

Также сообщается, что принятие этого решения даст возможность нынешним ветеринарным инспекторам, которые работают на границе, получить статус госслужащих.

Как сообщали Українськi Новини, на границе Украины и Польши уменьшились очереди грузовиков.

А пункт пропуска "Новые Яриловичи", который хасиды завалили мусором, возобновил работу.

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