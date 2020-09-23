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23 сентября 2020, среда, 16:32 213
Общество 2020-09-23T16:32:18+03:00
Українські Новини
На границе Украины и Польши уменьшились очереди грузовиков

На границе Украины и Польши уменьшились очереди грузовиков

Ольга Фандорина
Польша, Граница, Граница с Польшей, Очереди на границе
Граница с Польшей. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Граница с Польшей. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

В течение последних двух суток на границе Украины с Польшей фиксируется уменьшение очередей грузовиков, а на границе с Беларусью наблюдается незначительное скопление грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Учитывая сложившуюся ситуацию на западном и северном участках государственной границы пограничники инициировали налаживание взаимодействия между контрольными службами Украины и сопредельных стран с целью ускорения процедур оформления грузовиков", - говорится в сообщении.

В течение последних двух суток фиксируется определенное уменьшение очередей грузовых автомобилей в пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе. Так, сегодня на оформление для выезда из Украины перед "Ягодином", как указано, ожидали 150 грузовиков, на въезд - 500.

Что касается северного участка границы, то, как отмечается, в пунктах пропуска с Республикой Беларусь наблюдается незначительное скопление грузовиков перед "Доманово" - 30 автомобилей на выезд из Украины и такое же количество на въезд. Около 40 грузовиков ожидают выезд из Украины перед пунктом пропуска "Выступовичи", но на въезд в Украину очередь составляет 300 грузовиков.

Как сообщали Українські Новини, ранее Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов.

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