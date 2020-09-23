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23 сентября 2020, среда, 16:58 49
Политика 2020-09-23T18:00:02+03:00
Українські Новини
В августе промышленное производство сократилось на 5,3%

В августе промышленное производство сократилось на 5,3%

Ольга Фандорина
Промпроизводство, Производство, Промышленное производство, Падение промпроизводства
Промышленное производство. Фото: bigstockphoto.com
Промышленное производство. Фото: bigstockphoto.com

В августе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,3% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,2% (скорректированных) по сравнению с августом 2019 года - это больше, чем сократилось в июле.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в августе 2020 года промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных) и на 0,1% (сезонно скорректированных) по сравнению с июлем 2020 года.

В январе-августе 2020 года по сравнению с январем-августом 2019 года промпроизводство сократилось на 7,4%.

Как сообщало агентство, в июле 2020 года промышленное производство сократилось на 4,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,4% (скорректированных) по сравнению с июлем 2019 года.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Тем временем, в мае промпроизводство сократилось на 12,2%

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