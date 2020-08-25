В июле промышленное производство сократилось на 4,2%

Тогда как в июне промышленное производство сократилось на 5,6%, в июле 2020 года промышленное производство сократилось на 4,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,4% (скорректированных) по сравнению с июлем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в июле 2020 года промпроизводство выросло на 3,9% (не скорректированных) и на 1,4% (сезонно скорректированных) по сравнению с июнем 2020 года.

В январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем 2019 года промпроизводство сократилось на 7,7%.

Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в июле:

июль к июню в % июль 2020 к июлю 2019 в % январь-июль 2020 к январю-июлю 2019 Промышленность 103,9 95,8 92,3 Добывающая промышленность 103,9 99,3 94,5 Из них: - добыча каменного и бурого угля 112,4 104,7 79,7 - добыча сырой нефти и природного газа 103,5 100,7 97,9 - добыча металлических руд 99,4 94,9 94,2 Обрабатывающая промышленность 104,0 93,4 90,8 Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 99,9 104,6 100,1 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 114,2 98,6 84,9 Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 114,6 90,7 89,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 93,7 90,6 99,8 Производство химических веществ и химической продукции 110,4 113,2 108,6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 88,9 80,4 101,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 114,5 98,6 91,6 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 100,3 89,4 86,4 Машиностроение 108,3 78,7 77,9 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 113,7 64,7 72,6 - производство электрооборудования 102,0 81,7 89,1 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам 104,5 84,3 82,1 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств 115,7 75,5 70,1 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 108,1 88,2 84,1 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 103,6 100,7 94,7 Основные промышленные группы Товары промежуточного потребления 104,6 94,4 91,6 Инвестиционные товары 109,7 78,3 76,1 Потребительские товары краткосрочного использования 100,2 101,1 98,4 Потребительские товары долгосрочного использования 110,1 99,4 87,2 Энергия 103,7 100,5 95,0

Как сообщало агентство, в 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Тем временем, в мае промпроизводство сократилось на 12,2%

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