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23 вересня 2020, середа, 16:58 5
Політика 2020-09-23T18:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні промислове виробництво скоротилося на 5,3%

У серпні промислове виробництво скоротилося на 5,3%

Ольга Фандорина
промислове виробництво, Промвиробництво, Виробництво, Падіння промвиробництва
Промислове виробництво. Фото: bigstockphoto.com
Промислове виробництво. Фото: bigstockphoto.com

У серпні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,3% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 4,2% (скоригованих) в порівнянні з серпнем 2019 року - це більше, ніж скоротилося в липні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в серпні 2020 року промвиробництво скоротилося на 3,5% (не скоригованих) і на 0,1% (сезонно скоригованих) в порівнянні з липнем 2020 року.

У січні-серпні 2020 року порівняно з січнем-серпнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,4%.

Як повідомляло агентство, в липні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 4,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 4,4% (скоригованих) в порівнянні з липнем 2019 року.

У 2019 промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.

У 2018 року промислового виробництва зросла на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.

Тим часом, у травні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 12,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 11,7% (скоригованих) порівняно з травнем 2019 року.

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