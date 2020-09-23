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  • В МИД допустили урегулирование вопроса двойного гражданства на Закарпатье
23 сентября 2020, среда, 16:47 76
Политика 2020-09-23T16:47:49+03:00
Українські Новини
В МИД допустили урегулирование вопроса двойного гражданства на Закарпатье

В МИД допустили урегулирование вопроса двойного гражданства на Закарпатье

Валерия Драгомирова
МИД, Закарпатье, Двойное гражданство, Дмитрий Кулеба
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускает, что вопрос двойного гражданства в Закарпатской области может быть урегулирован.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде, передают Українськi Новини.

Венгерские журналисты спросили у Кулебы, есть ли реальный шанс позитивного урегулирования ситуации с двойным гражданством на Закарпатье.

"Для нас этот вопрос намного шире, чем только в части украинских венгров. Я понимаю, что вас интересует именно венгерский вопрос, но это намного более широкий вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - сказал он.

Министр не конкретизировал свой ответ.

В свою очередь Сийярто, отвечая на вопрос украинских журналистов относительно перспектив прекращения блокирования Венгрией заседаний комиссии "Украина - НАТО", заявил, что это станет возможным тогда, когда "закарпатские венгры сообщат, что вопросы законов о языке и образовании были разрешены для них в позитивном направлении".

Возможные сроки визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину для встречи с Президентом Владимиром Зеленским министры назвать не смогли.

"К этому надо относиться серьезно. Встреча без содержания не нужна, ведь мы говорим об очень важных людях. Поэтому мы хотим достичь предварительной договоренности о наших добрососедских отношениях сначала. Для этого будут важными результаты заседаний комиссий", - сказал Сийярто. 

По словам Кулебы, речь идет о рабочих группах по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба считает, что двойное гражданство должно быть разрешено, но не с Россией и не для государственных служащих.

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