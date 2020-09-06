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06 сентября 2020, воскресенье, 23:07 31
Общество 2020-09-06T23:15:01+03:00
Українські Новини
В МИД рассказали, когда в Украине разрешат двойное гражданство

В МИД рассказали, когда в Украине разрешат двойное гражданство

Валерия Драгомирова
МИД, Двойное гражданство, Дмитрий Кулеба
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

В то время, как Россия упростила получение гражданства для проживающих в ней украинцев, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве. 

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Кулебы, в парламенте уже есть законопроект о двойном гражданстве.

"Вы знаете, что я являюсь сторонником двойного гражданства. За исключением гражданства государства-агрессора. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины. И эта норма давно назрела", - сказал Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России. 


Кроме того, россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве.

Тем временем с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года указами Президента Украины в гражданство Украины принято 251 лицо. Больше всего принятых в украинское гражданство лиц были гражданами России – 53, Армении и Сирии – по 27, Ирака – 22.

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