Редчайший алмаз-матрешку нашли в Якутии

На Нюрнбинском горно-обогатительном комбинате компании "АЛРОСА" в процессе сортировки обнаружили уникальный алмаз, внутри которого находится еще один. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами, которые обнаружили необычный камень при сортировке, передали находку в Научно-исследовательское геологическое предприятие "АЛРОСА", где кристалл полностью изучили. По словам ученых, изучивших алмаз, это первый подобный самородок за всю историю мировой алмазодобычи. Его возраст оценили в 800 миллионов лет. Вес алмаза, внутри которого свободно перемещается еще один, небольшой - всего 0,62 карата (0,124 грамма). Объем внутренней полости составляет 6 мм3, а объем внутреннего кристалла - 1,6 мм3. Оценочный вес "внутреннего" алмаза - 0,02 карата (0,004 грамма).

Специалисты выдвинули версии относительно того, как сформировался алмаз-матрешка. "Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки", – рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе. – "Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости".

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