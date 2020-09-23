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23 сентября 2020, среда, 09:03 3535 Инфографика
Жизнь 2020-09-23T09:04:15+03:00
Українські Новини
"Бабье лето" испортят дожди. Синоптик предупредила о резкой смене погоды

"Бабье лето" испортят дожди. Синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Осень. Фото: alexcornery.com
Осень. Фото: alexcornery.com

В Украине в третьей декаде сентября сохраняется летняя погода. Синоптики называют это явление "бабьим летом".

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, такая погода обусловлена приходом антициклонической воздушной массы. 

В среду, 23 сентября по всей территории Украины сухо, солнечно, тепло, + 22 + 28 градусов.

"Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы", - предупредила Диденко.

В Киеве солнце и +25 градусов.

В то же время, ближайшие дожди придут уже в воскресенье.

"А пока вместе с антициклоном со всей силы держим за юбку бабье лето - пусть посидит еще с нами на солнце", - пишет синоптик.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 23 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, в Закарпатье +7…+12 градусов, днем +20…+27 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +21…+27 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Луганской области +2…+7 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+13 градусов, днем +21…+27 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют первые заморозки в Украине только в конце октября.

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