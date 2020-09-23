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23 сентября 2020, среда, 11:15 160
Медицина 2020-09-23T11:16:59+03:00
Українські Новини
За сутки в Украине провели более 45 тысяч тестов на коронавирус

За сутки в Украине провели более 45 тысяч тестов на коронавирус

Надежда Комендантова
Тестирование, Коронавирус, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Лаборатория. Фото: Pixabay
Лаборатория. Фото: Pixabay

В то время, как в Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки, 22 сентября было проведено 22 895 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 10,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 22 262 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 2,6% больше по сравнению с 21 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 45 157 тестирований, из них 22 895 методом ПЦР, а также 22 262 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 102 377 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 23 сентября поступило 3 819 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 249 529 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября было проведено 20 781 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 21 697 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Тем временем, сегодня начался 196-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, а Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19.

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