В конце октября украинцы перейдут на зимнее время. Когда переводить часы

В конце октября в Украине состоится переход на зимнее время. В этом году дата перевода стрелок совпадает с датой местных выборов на большинстве территории страны. О том, когда переводить часы, рассказывают Українські Новини. Переводить стрелки на один час назад придется в ночь с 24 на 25 октября, то есть с субботы на воскресенье. Делать это следует в 4:00. То есть должно получиться 3:00 ночи. В результате украинцы будут спать на час дольше. Современные гаджеты сделают все за человека, и самостоятельно переводить время на смартфоне или планшете не потребуется. "Аналоговые" приборы вроде настенных часов нужно будет перевести вручную. Главная причина перевода часов дважды в год – экономия электроэнергии. Как сообщали Українські Новини, в октябре у украинев будет дополнительный выходной благодаря государственному празднику. Кроме того, в октябре школьники уходят на осенние каникулы. Переыв в учебе продлится с 26 октября по 1 ноября. Один из рабочих дней в октябре должны сделать сокращенным на 1 час.