В конце октября украинцы перейдут на зимнее время. Когда переводить часы

В конце октября в Украине состоится переход на зимнее время. В этом году дата перевода стрелок совпадает с датой местных выборов на большинстве территории страны.

О том, когда переводить часы, рассказывают Українські Новини.

Переводить стрелки на один час назад придется в ночь с 24 на 25 октября, то есть с субботы на воскресенье. Делать это следует в 4:00. То есть должно получиться 3:00 ночи. В результате украинцы будут спать на час дольше.

Современные гаджеты сделают все за человека, и самостоятельно переводить время на смартфоне или планшете не потребуется. "Аналоговые" приборы вроде настенных часов нужно будет перевести вручную.

Главная причина перевода часов дважды в год – экономия электроэнергии.

Как сообщали Українські Новини, в октябре у украинев будет дополнительный выходной благодаря государственному празднику.

Кроме того, в октябре школьники уходят на осенние каникулы. Переыв в учебе продлится с 26 октября по 1 ноября.

Один из рабочих дней в октябре должны сделать сокращенным на 1 час.

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