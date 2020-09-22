Фуд-корты, зоны отдыха и медпункт. Что будет на Центральном автовокзале Киева после модернизации

Так может выглядеть Центральный автовокзал в Киеве. Фото: пресс-служба "Киевпассервис"

Так может выглядеть Центральный автовокзал в Киеве. Фото: пресс-служба "Киевпассервис"

Центральный автовокзал Киева собираются перестроить в ближайшее время, как это сделали в с железнодорожным вокзалом столицы.

Об этом рассказали в пресс-службе АО "Киевпассервис", сообщает ресурс "Дело".

После того, как предприятие "Киевпассервис" перешло в частные руки, инвестор решил модернизировать не только Центральный автомобильный вокзал, но и остальные автостанции столицы, входящие в это предприятие.

"Уже получены все юридические разрешения и документы на модернизацию автовокзала, готов его план и дизайн, которые представят в ближайшее время", — подчеркнул директор по маркетингу "Киевпассервис" Дмитрий Ожигов.

После перестройки на объекте должны появиться несколько фуд-кортов, информационные табло, зоны отдыха, медицинский кабинет.

Кроме того, вокзал сделают удобным для использования пассажирами с ограниченными возможностями. В будущем на его территории построят современный отель для ожидания рейсов и предусмотрят дополнительные VIP-услуги.

В сообщении отмечается, что пока не ясно, как модернизация объекта согласуется с планами коммунальной организации "Киевгенплан", где Центральный автовокзал закроют, а вместо него построят три новых объекта.

В "Киевпассервисе" на этот счет заявляют, что перенести автовокзал нельзя потому что он уже находится в частных руках. Но в "Киевгенплане" противоречие пояснили, что частную собственность перенести все же можно, но только после согласования с собственниками. Кроме того, генеральный план обновляется каждые 5 лет, и, если через 5 лет будет понятно, что автовокзал обустроили, проект скорректируют.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" планирует передать в концессию железнодорожный вокзал в Киеве на станции Дарница. Долгострой хотят превратить в ТРЦ.

До этого украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале.

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