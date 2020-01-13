Лицам с инвалидностью с детства увеличат помощь: как изменятся выплаты в 2020

В то время, как в Украине увеличился прожиточный минимум, в 2020 году государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход возрастет трижды: 1 января, 1 июля и 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

"Друзья, делимся с Вами инфографикой, в которой показано как возрастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход", - говорится в нем.

Как изменится сумма помощи:

с 01.01.2020: 3364,60 грн

с 01.07.2020: 3516,40 грн

с 01.12.2020: 3633,30 грн

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Как сообщали Українські Новини, в этом году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума в стране. С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн.

Тем временем, с Нового года в Украине пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел.