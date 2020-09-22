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22 сентября 2020, вторник, 05:00 29
Lifestyle 2020-09-22T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трем знакам зодиака звезды сулят удачу сегодня, — астролог

Трем знакам зодиака звезды сулят удачу сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как новая неделя началась успешно у Тельцов, Раков и Скорпионов, сегодня удача будет сопровождать Овнов, Дев и Водолеев. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 21 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

Звезды обещают Овнам успех во многих начинаниях, любое дело, начатое в этот период, будет продвигаться легко. День также удачен для вкладов и накоплений. Сегодня можно делать запланированные покупки.  Кроме того, во вторник будет хорошее время для развития и укрепления отношений в семье, перемен к лучшему в личной жизни. Представителям знака удастся решить сложные вопросы, разобраться с текущими проблемами.

Дева

Дев ждут приятные неожиданности и новые знакомства в этот день. Во вторник могут произойти перемены в личной жизни. Но волноваться не стоит, эти изменения к лучшему. В этот день звезды советуют представителям знака зодиака не сидеть дома. Будет полезен активный отдых. Можно совершать запланированные покупки или небольшие путешествие,а также удивлять приятным подарком близкого человека.

Водолей

В этот период Водолеи будут чувствовать себя на высоте. При желании во вторник у представителей знака многое получится, они сумеют справиться с трудными задачами. В начале нового дела не пасуйте перед возникающими трудностями, тогда сумеете справиться со всем и достигнете запланированных результатов. При этом в личной жизни возможны серьезные изменения. Не следует злоупотреблять терпением своих близких и выяснять отношения.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце сентября.

Также четырех знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.

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