Летнее тепло охватит все регионы. Прогноз погоды на 23 сентября

23 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, в Закарпатье +7…+12 градусов, днем +20…+27 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус. В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +21…+26 градусов. В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +21…+27 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Луганской области +2…+7 градусов, днем +21…+27 градусов. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+13 градусов, днем +21…+27 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов. 22 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19…+21 градус, в Днепре возле Киева +17 градусов. Как сообщали Українські Новини, 22 сентября наступил День осеннего равноденствия-2020. Также синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.