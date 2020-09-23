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23 сентября 2020, среда, 00:00 20
Общество 2020-09-23T00:45:01+03:00
Українські Новини
Летнее тепло охватит все регионы. Прогноз погоды на 23 сентября

Летнее тепло охватит все регионы. Прогноз погоды на 23 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

23 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, в Закарпатье +7…+12 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +21…+27 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Луганской области +2…+7 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+13 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

22 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19…+21 градус, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября наступил День осеннего равноденствия-2020.

Также синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

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