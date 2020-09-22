подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 сентября 2020, вторник, 13:44 1065
Происшествия 2020-09-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
На Столичном шоссе в Киеве перевернулась фура: образовалась огромная пробка

На Столичном шоссе в Киеве перевернулась фура: образовалась огромная пробка

Ольга Фандорина
Киев, ДТП, Фура, ДТП с фурой
ДТП с фурой. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
ДТП с фурой. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве при съезде на Столичное шоссе перевернулась фура, из-за чего образовалась пробка. Водитель фуры не пострадал. Об этом сообщает "112 Украина".

"В Киеве при съезде на столичное шоссе перевернулась фура. С водителем фуры сейчас все в порядке. Он находится в шоковом состоянии, однако от госпитализации, по словам спасателей, он отказался", - сообщил корреспондент.

Сейчас одна полоса движения перекрыта.

Отмечается, что кабину фуры уже перевернули и оттянули от места происшествия. Сейчас спасатели ожидают грузчиков, которые вручную будут разгружать фуру от ниток, которые перевозились. И лишь после этого кран сможет перевернуть грузовой отсек фуры и деблокировать движение на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье автомобиль BMW, в котором ехали шесть молодых людей, врезался в столб и загорелся, три человека погибли.

Ранее 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

Больше новостей о: Киев ДТП Фура ДТП с фурой

В масштабном ДТП под Киевом столкнулись две фуры и...
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены р...
В конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко юр...
В Днипре столкнулись две груженые фуры: дорога и т...
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
В Киеве количество новых случаев коронавируса немного уменьшилось
Новости
В Киеве до сих пор тушат масштабный пожар на свалке 14:16
В Украине впервые провели соревнования по сбору мусора 13:59
Нацполиция хочет закупить 310 спецавтомобилей за 136,6 млн гривен 13:50
ДТП с фурой. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На Столичном шоссе в Киеве перевернулась фура: образовалась огромная пробка 13:44
В "Слуге народа" отказались включить Дубинину в список кандидатов в Одесский облсовет из-за токсичной репутации, – СМИ 13:34
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
больше новостей
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok