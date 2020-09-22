На Столичном шоссе в Киеве перевернулась фура: образовалась огромная пробка

В Киеве при съезде на Столичное шоссе перевернулась фура, из-за чего образовалась пробка. Водитель фуры не пострадал. Об этом сообщает "112 Украина".

"В Киеве при съезде на столичное шоссе перевернулась фура. С водителем фуры сейчас все в порядке. Он находится в шоковом состоянии, однако от госпитализации, по словам спасателей, он отказался", - сообщил корреспондент.

Сейчас одна полоса движения перекрыта.

Отмечается, что кабину фуры уже перевернули и оттянули от места происшествия. Сейчас спасатели ожидают грузчиков, которые вручную будут разгружать фуру от ниток, которые перевозились. И лишь после этого кран сможет перевернуть грузовой отсек фуры и деблокировать движение на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье автомобиль BMW, в котором ехали шесть молодых людей, врезался в столб и загорелся, три человека погибли.

Ранее 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

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