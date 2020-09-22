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22 сентября 2020, вторник, 12:44 12
Экономика 2020-09-22T12:44:49+03:00
Українські Новини
Глава Укрэксимбанка Мецгер находится на рабочем месте и не планирует ехать за границу

Глава Укрэксимбанка Мецгер находится на рабочем месте и не планирует ехать за границу

Ольга Фандорина
Отпуск, Укрэксимбанк, Евгений Мецгер, Поездка за границу
Евгений Мецгер. Фото: ua-rating.com
Евгений Мецгер. Фото: ua-rating.com

После того, как Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка, Председатель правления Украинского экспортно-импортного банка Евгений Мецгер находится на рабочем месте и его поездки за границу не предусмотрены.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

"Председатель правления на рабочем месте, никаких заграничных поездок в его рабочем графике не предусмотрено", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на сайте Министерства юстиции США появилась информация, что общественная организация Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тыс. долларов за визит делегации Национального банка, Государственного экспортно-импортного банка и Офиса Генерального прокурора в Вашингтон (США).

Поездка якобы была запланирована на 21 сентября.

Как сообщали Українські Новини, глава Национального банка Кирилл Шевченко находится на рабочем месте, а НБУ не заказывал услуг у общественных организаций по организации встреч за рубежом.

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