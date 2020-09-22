В конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко юристы усмотрели админресурс и интересуются оплатой

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что партия "Слуга народа" могла на законных основаниях арендовать территорию Киевского национального университета им. Шевченко для проведения агитации, но пока остается открытым вопрос оплаты мероприятия.

Об этом сообщила старший советник организации по юридическим вопросам Ольга Коцюруба, передают Українські Новини.

"В данном случае может идти речь об агитационном мероприятии в понимании Избирательного кодекса, если на момент его проведения, как нам стало известно, конференция Киевской городской организации партии "Слуга народа" по выдвижению кандидатов уже завершилась", - сказала она.

По ее словам, хотя мероприятие в КНУ Шевченко и позиционировалось как конференция, но презентация кандидатов не сопровождалась их выдвижением и утверждением, в то время как ранее в этот же день мероприятие с аналогичным названием прошло в КВЦ "Парковый", и именно об этой локации, как об официальной, партия сообщила Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

"Учреждениям образования законодательством не запрещено сдавать в аренду имущество для проведения агитационных мероприятий. Это очень распространенное явление, особенно в небольших населенных пунктах, где другие аналогичные помещения отсутствуют", - заверила Коцюруба.

Она добавила, что дистанциирование университетов от политических событий – это вопрос соблюдения академических стандартов, а не законодательные требования.

"Требование закона "Об образовании" о запрете политической деятельности в учреждениях образования распространяется на существование ячеек партий в университете или проведение постоянной партийной работы с преподавателями или студентами учебного учреждения, а не на проведение мероприятия в арендованном на общих основаниях помещении", - пояснила юрист.

В то же время она подчеркнула, что "Опоре" еще предстоит выяснить, арендовала ли "Слуга народа" помещение и каким образом оплачивала это - со счета партии или из будущего избирательного фонда.

По ее словам, если факт аренды подтвердится, то КНУ им. Шевченко по закону не будет иметь права отказать другим партиям в аналогичной площадке до завершения избирательного процесса.

Коцюруба также добавила, что от вопроса финансирования зависит возможное нарушение закона в части размещения агитационных материалов.

"Организовывая это мероприятие местная организация партии "Слуга народа" прямо нарушила только требования закона об образовании в части размещения рекламы, плакатов, стендов… поскольку этот закон не конкретизирует мест размещения", - сказала она.

Избирательный кодекс, по ее словам, запрещает размещение агитматериалов и политической рекламы на помещениях государственных учреждений.

"На этом мероприятии агитматериалы размещались во внутреннем дворе университета, а не внутри помещения или на внешних стенах здания. В случае, если помещение предоставлялось партии в аренду, формального нарушения буквы закона в части ограничения агитации не было, хотя до обнародования финансовых отчетов будет открытым вопрос возможного нарушения правил финансирования", - сказала юрист.

Помимо вопроса проведения мероприятия в университете "Опора" считает, что его трансляция на официальной странице Офиса Президента, том числе представление Президентом кандидата в мэры Киева и презентация выдвинутых, хоть и не зарегистрированных кандидатов в депутаты городского совета, может расцениваться как применение административного ресурса, поскольку другие участники выборов не имеют подобной возможности на равных условиях.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября "Слуга народа" представила кандидата в мэры Киева Ирину Верещук в КНУ им. Шевченко. Студпарламент университета назвал мероприятие нарушающим закон.

"Слуга народа" настаивает на соблюдении закона в КНУ Шевченко.

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