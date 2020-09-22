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22 сентября 2020, вторник, 12:16 7770
Общество 2020-09-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб

У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб

Ольга Фандорина
ДТП, Назар Холодницкий, ДТП с маршруткой, Юлия Бойко
Юлия Бойко. Фото: Facebook/ Юлия Бойко
Юлия Бойко. Фото: Facebook/ Юлия Бойко

Невеста экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлия Бойко, которую 21 сентября во Львове сбила маршрутка, в результате ДТП ушибла руку и лоб. Об этом сообщает "Обозреватель"

После аварии девушку доставили в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи. Там врачи диагностировали у Юлии Бойко ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки и мягких тканей лба.

Полиция пока не приняла решения об открытии уголовного производства или составлении административного протокола в отношении водителя маршрутки.

Как сообщали Українські Новини, полиция составила административные материалы в отношении водителя автобуса, задевшего зеркалом невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлию Бойко во Львове.

Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

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