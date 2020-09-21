Археологи откопали египетские саркофаги, которым более 2500 лет

Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре, в 30 км к югу от Каира. Есть ли внутри мумии - пока неизвестно.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на заявление египетского министерства по делам древностей.



Сообщается, что в начале сентября в подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а потом еще 14.

"Первичное обследование показало, что все эти саркофаги не открывались с момента захоронения", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что хорошо сохранились цветные саркофаги и мелкие артефакты, они искусно сделаны и украшены. Это одна из крупнейших находок такого рода в истории.



Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется "раскрыть больше тайн" на ближайшей пресс-конференции.



Некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар.



С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но захоронение различных представителей знати продолжалось до завоевания Древнего Египта Римской империей.



Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



