Археологи откопали египетские саркофаги, которым более 2500 лет

Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре, в 30 км к югу от Каира. Есть ли внутри мумии - пока неизвестно. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на заявление египетского министерства по делам древностей.Сообщается, что в начале сентября в подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а потом еще 14. "Первичное обследование показало, что все эти саркофаги не открывались с момента захоронения", - говорится в сообщении. На опубликованных фото видно, что хорошо сохранились цветные саркофаги и мелкие артефакты, они искусно сделаны и украшены. Это одна из крупнейших находок такого рода в истории.Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется "раскрыть больше тайн" на ближайшей пресс-конференции.Некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар.С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но захоронение различных представителей знати продолжалось до завоевания Древнего Египта Римской империей.Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.[gallery-6156]Напомним, ранее в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов. Кроме того, ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта.