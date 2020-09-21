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21 вересня 2020, понеділок, 15:55 5
Життя 2020-09-21T18:15:03+03:00
Українські Новини
Археологи відкопали єгипетські саркофаги, яким більше ніж 2500 років

Археологи відкопали єгипетські саркофаги, яким більше ніж 2500 років

Валерия Драгомирова
Археологи, Саркофаг, Єгипет

В одному з найбільших давньоєгипетських некрополів Саккарі, в 30 км на південь від Каїра, виявили велику кількість саркофагів, вік яких перевищує 2500 років . Чи є всередині мумії - поки невідомо.

Про це пише  видання BBC Україна з посиланням на заяву єгипетського міністерства у справах старожитностей.

Повідомляється, що на початку вересня в підземному приміщенні знайшли 13 дерев'яних трун, а потім ще 14. 

"Первинне обстеження показало, що всі ці саркофаги не відкривалася з моменту поховання", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото видно, що добре збереглися кольорові саркофаги і дрібні артефакти, вони майстерно зроблені і прикрашені. Це одна з найбільших знахідок такого роду в історії.

Розкопки і вивчення знахідок тривають. Міністерство заявило, що сподівається "розкрити більше таємниць" на найближчій пресконференції.

Некрополь Саккара був грандіозним кладовищем протягом трьох тисяч років. Його назва походить від імені давньоєгипетського бога мертвих Сокар.

З XXIII століття до н.е. фараонів Там не ховали, але поховання різних представників знаті тривало до завоювання Стародавнього Єгипту Римською імперією.

Саккара перебуває в переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Археологи откопали саркофаги. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Археологи откопали саркофаги. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Археологи откопали саркофаги. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Археологи откопали саркофаги. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Археологи откопали саркофаги. Фото: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار


Нагадаємо, раніше в Єгипті було знайдено дві гробниці часів Римської імперії в оазисі Дахла.

Крім того, вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Єгипту

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