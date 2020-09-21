Депутаты не обосновали необходимость снизить ставку НДС на продажу пшеницы, кукурузы и молока

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в сопроводительных документах к законопроекту, предлагающему снизить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на территорию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, отсутствует должное обоснование как предлагаемого размера сниженной ставки НДС, так и перечня товаров, в отношении которых устанавливается такая ставка.

Об этом говорится в заключении управления, передают Українськi Новини.

Согласно ему, авторы законопроекта такжене представили финансово-экономическое обоснование и предложения по сокращению расходов бюджета или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения его сбалансированности, хотя принятие данного законопроекта может привести к уменьшению поступлений в бюджет.

Кроме того, согласно Директиве ЕС № 2006/112 от 28 ноября 2006 года о совместной системе НДС, пониженные ставки применяются только к поставке товаров или услуг по категориям товаров для непосредственного потребления, а не сырья, как это предлагается в проекте.

Поэтому внесенное законодательное предложение в этом контексте требует надлежащего обоснования на предмет соответствия указанной Директиве.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября Рада приняла за основу законопроект, предлагающий снизить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на территорию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, кукурузы и молока.

Кроме того, бывший министр финансов Игорь Уманский, который ранее назвал причину своего увольнения, заявляет, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно.

Ранее в Украине заблокировали схему злоупотреблений с НДС, нанесшую вреда бюджету на 9 млрд гривен.

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