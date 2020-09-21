Депутаты не обосновали необходимость снизить ставку НДС на продажу пшеницы, кукурузы и молока

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в сопроводительных документах к законопроекту, предлагающему снизить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на территорию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, отсутствует должное обоснование как предлагаемого размера сниженной ставки НДС, так и перечня товаров, в отношении которых устанавливается такая ставка. Об этом говорится в заключении управления, передают Українськi Новини. Согласно ему, авторы законопроекта такжене представили финансово-экономическое обоснование и предложения по сокращению расходов бюджета или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения его сбалансированности, хотя принятие данного законопроекта может привести к уменьшению поступлений в бюджет. Кроме того, согласно&nbsp;Директиве ЕС № 2006\/112 от 28 ноября 2006 года о совместной системе НДС, пониженные ставки применяются только к поставке товаров или услуг по категориям товаров для непосредственного потребления, а не сырья, как это предлагается в проекте. Поэтому внесенное законодательное предложение в этом контексте требует надлежащего обоснования на предмет соответствия указанной Директиве. Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября Рада приняла за основу законопроект, предлагающий&nbsp;снизить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на территорию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, кукурузы и молока. Кроме того, бывший министр финансов Игорь Уманский, который ранее назвал причину своего увольнения, заявляет, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно. Ранее в Украине заблокировали схему злоупотреблений с НДС, нанесшую вреда бюджету на 9 млрд гривен.