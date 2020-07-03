В Украине заблокировали схему злоупотреблений с НДС, нанесшую вреда бюджету на 9 млрд гривен

Министерство цифровой трансформации совместно с правоохранителями заблокировали схему злоупотреблений с налогом на добавленную стоимость, которая нанесла ущерб государству на 9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"На выполнение задания Президента Владимира Зеленского Министерство цифровой трансформации, Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, Государственная налоговая служба и Государственная служба финансового мониторинга остановили противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов с НДС для предпринимателей. После ликвидации схемы в государственный бюджет за два месяца поступило дополнительно 9 млрд гривен", - говорится в нем.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в частности, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем, которое исказило процессы обработки информации.

"Мы с помощью СБУ и Министерства цифровой трансформации установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела существенную и очень опасную ошибку в алгоритме работы. Эта погрешность не соответствовала действующему законодательству", - сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников во время брифинга в Офисе Президента.

По его словам, благодаря этой погрешности мошенники могли имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации.

Система считала их добросовестными налогоплательщиками, поэтому их налоговые накладные не проверялись на предмет риска.

В то же время вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что интенсивная работа по преодолению схемы продолжалась последние несколько месяцев благодаря добросовестной работе СБУ, новому руководству Министерства финансов и налоговой службе, которая впервые в истории Украины предоставила доступ для проведения полноценного аудита информационных систем.

"По нашей информации, это была одна из самых коррупционных схем за всю историю Украины. И она сегодня была полностью прекращена. Мы это чувствуем по информационным кампаниям и атакам на руководство Министерства финансов и на руководство налоговой и СБУ", - заявил вице-премьер-министр.

Федоров указал, что сфера цифровой трансформации - это один из приоритетов Зеленского.

Согласно сообщению, этого курса украинская власть будет держаться и в дальнейшем - не только для введения удобных электронных услуг, но и для борьбы с коррупцией.

В частности, со следующей недели заработает государственный реестр в строительной отрасли.

"Кроме того, в этом году планируется наладить электронное взаимодействие с таможней для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границ, а также ввести электронный акциз и программный РРО", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за май составила 82 тыс. гривен.

СБУ подозревает экс-руководство Налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита.