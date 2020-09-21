Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты

У работников Офиса президента в следующем году вырастут зарплаты. Соответствующие расходы предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2021 год, заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Радіо Свобода.

"300 млн грн с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за пять-шесть лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об офисе, думать о расходах офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже", - сказал он.



Министр выразил мнение, что в ОП "нормальный специалист" должен получать до 20 тысяч гривен в месяц.

Также, он сообщил, что работники на аналогичных должностях в Верховной Раде и Кабмине получают более высокие зарплаты. Минфин решил "устранить несправедливость".



" Когда мы это сделали, нам начали упрекать, что это какая-то, простите, политика. Я готов взять на себя эту ответственность. Мы считаем бюджет - увидели диспропорцию, и мы пересчитали", - объяснил Марченко.

Как сообщали Українські Новини, глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама.



Кроме того, за первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен.

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