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21 сентября 2020, понедельник, 08:43 3964
Политика 2020-09-21T11:00:03+03:00
Українські Новини
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты

Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты

Ольга Фандорина
Зарплаты, Сергей Марченко, Офис президента, рост зарплат
Сергей Марченко. Фото: apostrophe
Сергей Марченко. Фото: apostrophe

У работников Офиса президента в следующем году вырастут зарплаты. Соответствующие расходы предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2021 год, заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Радіо Свобода.  

"300 млн грн с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за пять-шесть лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об офисе, думать о расходах офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже", - сказал он.


Министр выразил мнение, что в ОП "нормальный специалист" должен получать до 20 тысяч гривен в месяц.

Также, он сообщил, что работники на аналогичных должностях в Верховной Раде и Кабмине получают более высокие зарплаты. Минфин решил "устранить несправедливость". 

" Когда мы это сделали, нам начали упрекать, что это какая-то, простите, политика. Я готов взять на себя эту ответственность. Мы считаем бюджет - увидели диспропорцию, и мы пересчитали", - объяснил Марченко.

Как сообщали Українські Новини, глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама

Кроме того, за первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен

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