Сотрудники парка в Таиланде будут высылать туристам мусор, который они оставили после себя, по почте

Министр окружающей среды Таиланда заявил, что сотрудники популярного национального парка Кхауяй начнут отправлять обратно туристам их мусор, который они оставили после себя на территории, в то время, как в Украине местные жители завалили мусором курортный Куяльницкий лиман.

Об этом сообщает ВВС.

Так, министр Варавут Сильпа-арча заявил, что посетители парка будут указывать свои личные данные, чтобы их легче было найти, если они оставят после себя мусор.

Он опубликовал на своей странице в Facebook первую такую посылку, она готова к отправке. В ней помимо самого мусора есть записка с текстом: "Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй".

Варавут Сильпа-арча также напомнил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности – нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.

Отмечается, что оставленный мусор может быть особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.

Как сообщали Українські Новини, в мае стало известно, что курортные районы Закарпатья завалили мусором: свалки были прямо у реки.

В августе мусорные пробки на Закарпатье заблокировали реку Боржаву: спасатели расчищают воду.

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