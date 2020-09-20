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  • Сотрудники парка в Таиланде будут высылать туристам мусор, который они оставили после себя, по почте
20 сентября 2020, воскресенье, 23:59 30
Азия 2020-09-21T00:13:05+03:00
Українські Новини
Сотрудники парка в Таиланде будут высылать туристам мусор, который они оставили после себя, по почте

Сотрудники парка в Таиланде будут высылать туристам мусор, который они оставили после себя, по почте

Елена Новикова
Мусор, Таиланд, Почта, национальный парк, Министр окружающей среды Тайланда, Варавут Сильпа-арча, Кхауяй
Посылка с мусором. Фото: Fаceboоk/TOP Varawut
Посылка с мусором. Фото: Fаceboоk/TOP Varawut

Министр окружающей среды Таиланда заявил, что сотрудники популярного национального парка Кхауяй начнут отправлять обратно туристам их мусор, который они оставили после себя на территории, в то время, как в Украине местные жители завалили мусором курортный Куяльницкий лиман.

Об этом сообщает ВВС.

Так, министр Варавут Сильпа-арча заявил, что посетители парка будут указывать свои личные данные, чтобы их легче было найти, если они оставят после себя мусор.

Он опубликовал на своей странице в Facebook первую такую посылку, она готова к отправке. В ней помимо самого мусора есть записка с текстом: "Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй".

Варавут Сильпа-арча также напомнил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности – нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.

Отмечается, что оставленный мусор может быть особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.

Как сообщали Українські Новини, в мае стало известно, что курортные районы Закарпатья завалили мусором: свалки были прямо у реки.

В августе мусорные пробки на Закарпатье заблокировали реку Боржаву: спасатели расчищают воду.

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