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26 августа 2020, среда, 19:09 105
Общество 2020-08-26T19:49:35+03:00
Українські Новини
Курортный Куяльницкий лиман завалили мусором местные жители

Курортный Куяльницкий лиман завалили мусором местные жители

Ольга Фандорина
Мусор, Куяльник, Куяльницкий лиман, Загрязнение воды
Мусор на лимане. Фото: Дмитрий Жданов
Мусор на лимане. Фото: Дмитрий Жданов

Вокруг Куяльницкого лимана образовались десятки стихийных свалок, которые уничтожают экосистему водоема. Об этом сообщил одесский краевед Дмитрий Жданов, передает Вгороде. 

Уже не первый год между лиманом и близлежащими населенными пунктами образовываются свалки. Жители многих сел, особенно Котовки и Корсунцов, используют эрозионные образования на склонах берегов Куяльника в качестве личных мусорных полигонов. И даже регулярные субботники не спасают ситуацию.

Также краевед рассказал, что на правом берегу лимана обнаружили старинные компостные дыры. Скорее всего на их месте была свалка частных санаториев, которых было очень много на рубеже 19-20 века. И тот мусор, который сейчас вывозится людьми, со временем тоже уйдет под землю, полностью уничтожая экосистему вокруг Куяльницкого лимана

Мусор на лимане. Фото: Дмитрий ЖдановМусор на лимане. Фото: Дмитрий Жданов

Как сообщали Українські Новини, пока за год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое, возле села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области выявлен массовый мор рыбы в Днепровском лимане.

А мусорные пробки на Закарпатье заблокировали реку Боржаву: спасатели расчищают воду.

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