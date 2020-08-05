Мусорные пробки на Закарпатье заблокировали реку Боржаву: спасатели расчищают воду

Реки Закарпатья загрязнены мусорными отходами, огромные кучи отходов перекрывают течение воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

Расчищать мусорный затор на реке Боржава возле села Нижние Реметы Береговского района начали еще 30 июня и продолжают до сих пор - вода выходит из берегов, затапливает окружающую местность и разрушает мосты.

На данный момент вывезли 110 кубометров отходов, в основном это бытовые отходы и древесина, которые сюда принесло наводнение. Работы на реке Боржаве продлятся еще минимум неделю, а Венгрия уже угрожает международным скандалом.

Также и журналисты обратили внимание на мусорные пробки в реках.

"В результате сильных дождей на реках Закарпатья собралось столько всякого дерьма - что оно забил русла. Мусор, Карл, забил реки и вода, не имея куда течь, затапливает близлежащие деревни", - сообщает журналистка Галина Плачинда.

Как сообщали Українські Новини, ранее курортные районы Закарпатья завалили мусором: свалки прямо у реки.

Еще ранее губернатор Закарпатской области предупредил о том, что Закарпатью угрожает мусорный коллапс - свалки заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс.