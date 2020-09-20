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20 сентября 2020, воскресенье, 22:33 71
Общество 2020-09-20T22:43:06+03:00
Українські Новини
В Одессе на четырех пляжах обнаружили нарушения санитарно-микробиологических показателей воды

В Одессе на четырех пляжах обнаружили нарушения санитарно-микробиологических показателей воды

Елена Новикова
Одесса, Пляжи, Одесские пляжи, Пляжи в Одессе, Нормы воды
Пляж в Одессе
Пляж в Одессе

В то время, как синоптики обещают позднее бабье лето, специалисты лабораторного центра Министерства здравоохранения советуют воздержаться от купания на четырех одесских пляжах. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины заявляют, что на пляжах "Дельфин", "Ланжерон" и "Отрада", а также в Лузановке обнаружили нарушения 15 проб санитарно-микробиологических показателей морской воды.

Также отмечается, что всего в Одесской области провели 93 пробы санитарно-микробиологического состояния воды. На других пляжах они в норме. Кроме того, специалисты исследовали 27 проб санитарно-химического состояния морской воды. Они также отвечают нормам.

Как сообщали Українські Новини, в июле в пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствовало нормам. В частности, пляж г. Одесса – "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана.

Ранее сообщалось о том, что танкер "Делфи", который сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года, забрали с пляжа "Дельфин".

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