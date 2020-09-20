Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса

От коронавируса умер заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев, в то время как в Украине за сутки зафиксировано почти 3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом . Об этом сообщает пресс-служба правительства Бухарской области Узбекистана.

Уктаму Барноеву было 56 лет.

"Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Исоевич Барноев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 56 лет от коронавируса", – сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что в июле у вице-премьера Барноева был диагностирован COVID-19. Он проходил лечение в частной клинике в Германии.

Бароев был главой Бухарской области с декабря 2016 года по февраль 2020 года, а в феврале стал заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрного и продовольственного развития. Также он возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

Как сообщали Українські новини, в августе в Виннице умер от коронавируса врач областной больницы.

Также в Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом.

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