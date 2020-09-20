Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса

От коронавируса умер заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев, в то время как в Украине за сутки зафиксировано почти 3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бухарской области Узбекистана. Уктаму Барноеву было 56 лет. "Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Исоевич Барноев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 56 лет от коронавируса", – сообщает пресс-служба. Также сообщается, что в июле у вице-премьера Барноева был диагностирован COVID-19. Он проходил лечение в частной клинике в Германии. Бароев был главой Бухарской области с декабря 2016 года по февраль 2020 года, а в феврале стал заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрного и продовольственного развития. Также он возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана. Как сообщали Українські новини, в августе в Виннице умер от коронавируса врач областной больницы. Также в Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом.