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20 сентября 2020, воскресенье, 16:55 128
Жизнь 2020-09-20T16:59:59+03:00
Українські Новини
СМИ назвали актера, который станет новым Джеймсом Бондом

СМИ назвали актера, который станет новым Джеймсом Бондом

Александр Савич
Фильм, Джеймс Бонд, кинофильм, Том Харди
Тома Харди называют следующим Джеймсом Бондом. Фото: depositphotos
Тома Харди называют следующим Джеймсом Бондом. Фото: depositphotos

Вслед за презентацией нового трейлера очередного фильма о приключениях агента 007, Джеймса Бонда, "Не время умирать", в котором роль британского спецагента в последний раз сыграл Дэниел Крейг, СМИ назвали имя актера, который заменит Крейга в следующих фильмах о Бонде. Об этом сообщает The Vulcan Reporter.

По утверждениям инсайдеров, следующим Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга станет известный британский актер Том Харди.

43-летний Харди известен своими ролями в таких фильмах как: "Бронсон", "Начало", "Воин", "Самый пьяный округ в мире", "Лок", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и другим.

Также Харди снимался в таких популярных сериалах как "Острые козырьки" и "Табу".

Ожидается, что официально о новом Бонде будет объявлено до конца 2020 года, либо в начале 2021 года.

Как сообщали Українські новини, в сеть попало видео невероятного каскадерского трюка Тома Круза, который прыгнул в пропасть с трамплина на мотоцикле.

Также появился первый трейлер экранизации легендарного научно-фантастического романа "Дюна".

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