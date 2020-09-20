СМИ назвали актера, который станет новым Джеймсом Бондом

Вслед за презентацией нового трейлера очередного фильма о приключениях агента 007, Джеймса Бонда, "Не время умирать", в котором роль британского спецагента в последний раз сыграл Дэниел Крейг, СМИ назвали имя актера, который заменит Крейга в следующих фильмах о Бонде. Об этом сообщает The Vulcan Reporter. По утверждениям инсайдеров, следующим Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга станет известный британский актер Том Харди. 43-летний Харди известен своими ролями в таких фильмах как: "Бронсон", "Начало", "Воин", "Самый пьяный округ в мире", "Лок", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и другим. Также Харди снимался в таких популярных сериалах как "Острые козырьки" и "Табу". Ожидается, что официально о новом Бонде будет объявлено до конца 2020 года, либо в начале 2021 года. Как сообщали Українські новини, в сеть попало видео невероятного каскадерского трюка Тома Круза, который прыгнул в пропасть с трамплина на мотоцикле. Также появился первый трейлер экранизации легендарного научно-фантастического романа "Дюна".