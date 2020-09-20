СМИ назвали актера, который станет новым Джеймсом Бондом

По утверждениям инсайдеров, следующим Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга станет известный британский актер Том Харди.

43-летний Харди известен своими ролями в таких фильмах как: "Бронсон", "Начало", "Воин", "Самый пьяный округ в мире", "Лок", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший", "Дюнкерк", "Веном" и другим.

Также Харди снимался в таких популярных сериалах как "Острые козырьки" и "Табу".

Ожидается, что официально о новом Бонде будет объявлено до конца 2020 года, либо в начале 2021 года.

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