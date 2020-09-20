подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 сентября 2020, воскресенье, 09:46 59
Lifestyle 2020-09-20T11:15:01+03:00
Українські Новини
Выходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцы

Валерия Драгомирова
Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, выходные в октябре, выходные в октябре 2020, День украинского казачества
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

Помимо того, что украинцы переведут стрелки часов на зимнее время в октябре, второй месяц осени порадует дополнительным выходным на День защитника Украины, 14 октября. 

Государственный праздник выпадает на среду, которая и будет нерабочей. Также вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час. 

Кроме Дня защитника Украины, в этот день отмечают еще два значимых праздника – Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Всего в октябре текущего года будет 5 суббот и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, во второй осенний месяц у украинцев будет 21 рабочий день, 10 официальных выходных и праздничных дней.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень. Осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

Кроме того, по прогнозам народного синоптика Горбаня, во второй половине октября и в конце температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2-4° мороза, в эти периоды также будет идти снег и дождь.

Больше новостей о: Покров Пресвятой Богородицы День защитника Украины выходные в октябре выходные в октябре 2020 День украинского казачества

В Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за сутки: данные по областям
Доллар отошел от психологической отметки: эксперт рассказал, каким будет курс
Новости
Дональду Трампу отправили письмо с ядом рицин 11:07
Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным 10:45
В Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за сутки: данные по областям 10:07
Украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней: затем снова потеплеет 09:11
Доллар отошел от психологической отметки: эксперт рассказал, каким будет курс 08:47
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Ночью ударят заморозки, днем - шквалы ветра: когда в Украину вернется тепло 00:00 Инфографика
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
больше новостей
Коронавирус отдыху не помеха: в какие страны могут поехать украинцы осенью-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok