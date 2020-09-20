Выходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцы

Помимо того, что украинцы переведут стрелки часов на зимнее время в октябре, второй месяц осени порадует дополнительным выходным на День защитника Украины, 14 октября.

Государственный праздник выпадает на среду, которая и будет нерабочей. Также вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час.



Кроме Дня защитника Украины, в этот день отмечают еще два значимых праздника – Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.



Всего в октябре текущего года будет 5 суббот и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, во второй осенний месяц у украинцев будет 21 рабочий день, 10 официальных выходных и праздничных дней.



Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень. Осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.



Кроме того, по прогнозам народного синоптика Горбаня, во второй половине октября и в конце температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2-4° мороза, в эти периоды также будет идти снег и дождь.

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