подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 05:00 29
Lifestyle 2020-09-19T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу Овнов, Дев и Водолеев ждали препятствия во многих сферах жизни, сегодня трудностей не смогут избежать Близнецы, Львы и Рыбы. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 19 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецы в этот день будут чувствовать тревогу и неуверенность в своих силах. Звезды советуют представителям знака зодиака не терять бдительности на протяжении всего дня, иначе можно оказаться в неприятной ситуации на долгое время. Близнецы попытаются переложить свои обязанности на плечи других людей, однако в субботу отсидеться без дела на получится, придется разбираться со всеми возникшими трудностями этого дня самостоятельно.

Лев

Трудности на пути в этот день могут заключаться не в количестве проблем, которые предстоит решать, а в поведении самих представителей знака зодиака. В субботу Львы могут проявлять нерешительность, причем не только на рабочем поприще, но и в личной жизни. Если будете придерживаться такого неопределенного настроя, то преуспеть в делах не получится.

Рыбы

Рыбу могут столкнуться с денежными трудностями. В это время звезды не рекомендуют брать деньги в долг у малознакомых или подозрительных личностей. Также не стоит оформлять крупные покупки в кредит и проводить финансовые сделки, одалживать значительные финансовые средства. В этот день также важно не сомневаться в принятых решениях, а из-за мелких промахов не следует делать трагедию.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, у каких знаков зодиака наступит белая полоса во второй половине сентября.

Также NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на субботу

Близнецов ждет удачный день, а Водолеям нужно пола...
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в дел...
Тельцы решат все конфликты, а Весы смогут реализов...
Овнам нужно развивать уверенность, а Водолеев ждет...
Полиция задержала подозреваемого в избиении Владимира Балуха: подробности
Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны
Новости
Украинцам присылают платежки с мифическими долгами: как не остаться без газа 05:30 Инфографика
Ночью ударят заморозки, днем - шквалы ветра: когда в Украину вернется тепло 00:00 Инфографика
Боевики дважды устраивали провокации на Донбассе. ВСУ не отвечали 23:46
Из-за событий в Беларуси Лукашенко отправил младшего сыны учиться в Москву под другой фамилией, — СМИ 23:27
Ермак отрицает тайное соглашение с правительством России 23:15
больше новостей
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник 18:38
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
Сумка YSL Гришиной. Фото: Parlament.ua
"Слуга народа" Гришина пришла в Раду в украшениях на 400 тыс. гривен 06:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали 00:35 Видео
больше новостей
Киев остается в "оранжевой зоне". К нему присоединяются Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok