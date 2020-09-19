Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу Овнов, Дев и Водолеев ждали препятствия во многих сферах жизни, сегодня трудностей не смогут избежать Близнецы, Львы и Рыбы. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 19 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецы в этот день будут чувствовать тревогу и неуверенность в своих силах. Звезды советуют представителям знака зодиака не терять бдительности на протяжении всего дня, иначе можно оказаться в неприятной ситуации на долгое время. Близнецы попытаются переложить свои обязанности на плечи других людей, однако в субботу отсидеться без дела на получится, придется разбираться со всеми возникшими трудностями этого дня самостоятельно.

Лев

Трудности на пути в этот день могут заключаться не в количестве проблем, которые предстоит решать, а в поведении самих представителей знака зодиака. В субботу Львы могут проявлять нерешительность, причем не только на рабочем поприще, но и в личной жизни. Если будете придерживаться такого неопределенного настроя, то преуспеть в делах не получится.

Рыбы

Рыбу могут столкнуться с денежными трудностями. В это время звезды не рекомендуют брать деньги в долг у малознакомых или подозрительных личностей. Также не стоит оформлять крупные покупки в кредит и проводить финансовые сделки, одалживать значительные финансовые средства. В этот день также важно не сомневаться в принятых решениях, а из-за мелких промахов не следует делать трагедию.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, у каких знаков зодиака наступит белая полоса во второй половине сентября.

Также NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

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